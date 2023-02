Sandro: "Milan, a Londra sarà un'altra storia. Leao? Fortissimo"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un passato di spessore, dal Tottenham alle esperienze italiane con Genoa, Benevento e Udinese. Un futuro da allenatore. Perché Sandro Raniere Guimarães Cordeiro, noto semplicemente come Sandro, studia da mister. L’ex centrocampista ha parlato così a Tuttomercatoweb.com di Milan-Tottenham:

Sandro, il Tottenham è uscito sconfitto da San Siro...

“Il Tottenham non ha giocato, non ha creato. Mancavano degli elementi ma il la squadra deve fare meglio. L’uno a zero si può ribaltare. In casa sarà un’altra storia. Sarà una partita aperta ad ogni risultato”.

E il Milan come l’ha visto?

“Ha giocato bene, poi Leao è fortissimo. La squadra però poteva fare meglio: il Tottenham ha fatto poco e al ritorno può cambiare il risultato. A Londra sarà un’altra storia”.