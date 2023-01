Sandro Tonali lancia una campagna di raccolta fondi su Wishraiser a favore di Rise Together Foundation

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sandro Tonali è il testimonial della campagna di raccolta fondi per Rise Together Foundation a sostegno di bambini e ragazzi che necessitano cure mediche economicamente inaccessibili. L’iniziativa è stata lanciata oggi sulla piattaforma Wishraiser e terminerà mercoledì 8 febbraio 2023. Chi partecipa alla raccolta fondi ha la possibilità di vincere un’esperienza da sogno: assistere alla partita di Champions League Milan-Tottenham, cenare con Tonali e ricevere una maglia autografata da lui e dai suoi compagni.

Il centrocampista del Milan ha deciso di sostenere Rise Together Foundation e i loro progetti volti a migliorare la qualità della vita di bambini e giovani in condizioni di svantaggio economico e sociale. La campagna di raccolta fondi è attiva su www.wishraiser.com/tonali e dà la possibilità a tutti coloro che effettuano una donazione di essere estratti per vincere uno dei tantissimi premi in palio, tra cui: maglie e palloni autografati, video di ringraziamento da parte di Sandro Tonali, una visita a Milanello, una cena con Tonali nel suo ristorante preferito di Milano e assistere da posti privilegiati a Milan-Tottenham, match valevole per gli ottavi di finale di Champions League, il prossimo 14 Febbraio 2023.

I donatori e le donatrici che parteciperanno al contest, quindi, non solo aiuteranno la Fondazione nelle proprie attività, ma avranno l’opportunità di vincere premi ed esperienze indimenticabili.

"Soprattutto negli ultimi anni, abbiamo visto quanto sia importante l’accesso alle cure mediche per tutti. In questo senso il lavoro di Rise Together Foundation è fondamentale" ha dichiarato il centrocampista del Milan. "Sono molto emozionato di dare il mio contributo con questa campagna di raccolta fondi su Wishraiser e sono certo che i tifosi del Milan parteciperanno numerosi".

RISE TOGETHER FOUNDATION. Rise Together Foundation si propone di fornire il proprio supporto a bambini e giovani in condizioni di svantaggio, fornendo loro supporto economico per accedere a cure mediche, operazioni chirurgiche e ausili. L’obiettivo della fondazione è quello di migliorare la crescita di chi necessita di cure o terapie inaccessibili economicamente.

WISHRAISER. Wishraiser è la piattaforma che sta innovando il mondo della donazione in Europa. Lo fa premiando chi dona. Sostenendo una causa sociale su Wishraiser, chi dona ha la possibilità di partecipare a un’estrazione per vincere un premio o un’esperienza indimenticabile. Wishraiser ha già alle spalle campagne di successo con testimonial del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo, tra i quali Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Christian Vieri, Alessandra Amoroso, Ettore Messina, Flavio Tranquillo, Juan Cuadrado, Lele Adani, Samuel Eto'o, Marcello Lippi e tanti altri, che hanno coinvolto decine di migliaia di donatori a favore di tantissime cause benefiche.