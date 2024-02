Sangiovanni: "Certe sconfitte non sono colpa di Pioli. Conte o Motta se dovesse andare via"

Sangiovanni, noto cantante e grande tifoso milanista, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Stefano Pioli: "A me Pioli piace molto, perché è il primo allenatore nella storia recente del Milan in grado di fare giocare bene la squadra. E poi ha vinto uno scudetto... Le ultime delusioni? Certe sconfitte non mi sembrano attribuibili all’allenatore o all’assetto tattico della squadra, quanto a mancanze dei singoli, ad esempio a livello mentale".

Chi prenderebbe in caso di addio di Pioli? "Mi piacerebbe che a Milano arrivasse Antonio Conte. Oppure Thiago Motta. Il primo perché potrebbe dare una scossa a livello di mentalità; l’attuale tecnico del Bologna, invece, per il suo modo di giocare. Però, insieme a Thiago Motta, vorrei anche Joshua Zirkzee, così facciamo il pacchetto completo... Su chi costruirei il Milan del futuro? Su due o tre punti forti che sono già nel nostro organico, come Maignan, Theo Hernandez e Leao, per poi puntare sui nostri giovani, che secondo me sono molto forti e, soprattutto, hanno una mentalità molto stimolata a fare bene".