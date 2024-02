Sangiovanni rivela quale delle sue canzoni dedicherebbe al Milan

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Sangovanni, noto cantante e grande tifoso milanista, ha rivelato quale delle sue canzoni dedicherebbe al Milan, la sua squadra del cuore: "Al Milan dedicherei la mia Lady, perché nel ritornello ripeto 'E sarai per sempre, e sarai per sempre la mia lady'. E il Milan sarà, per sempre, la mia squadra".

Sangiovanni, che ha partecipato al Festival di Sanremo che si è concluso ieri sera con la canzone "Finiscimi", è un grande tifoso rossonero e spesso è anche a San Siro per vedere le partite del suo Milan. A testimonianza della sua fede milanista, il cantante, qualche giorno fa, si è presentato in conferenza stampa con la quarta maglia del Diavolo (quella nera).