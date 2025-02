Santiago contro Santiago, Bologna-Milan è soprattutto Gimenez contro Castro: numeri a confronto

Dopo il rinvio di fine ottobre è arrivato il momento di Bologna-Milan, nel frattempo è cambiato davvero molto. La nona giornata di Serie A si completa al Dall'Ara, questa sera alle 20.45, in un vero e proprio incrocio diretto: squadre appaiate in classifica ai piedi della zona europea, con ancora in testa la qualificazione alla prossima Champions League. Una sorta di ballottaggio, da vincere per non perdere le speranze.

Sarà una sfida particolare anche e soprattutto per quanto concerne il reparto offensivo di entrambe le squadre. I padroni di casa si affideranno alla concretezza di Santiago Castro, gioiello argentino che piace moltissimo a diversi top club in Europa. Per il Milan risponde El Bebote Gimenez, attualmente fermo a tre reti in maglia rossonera.

Castro contro Gimenez

Argentina contro Messico. Il numero 9 del Bologna, 20 anni, ha realizzato finora 8 reti e 8 assist tra tutte le competizioni, dimostrando di essere maturato. Non ha fatto rimpiangere Zirkzee, così come l'ex Feyenoord ha già fatto dimenticare la fugace apparizione di Alvaro Morata ai tifosi rossoneri: tre gol e un assist in sei partite e l'impressione di aver finalmente trovato il centravanti giusto dopo tanto tempo. I riflettori saranno puntati soprattutto su di loro.