Saponara: "Ora devo ripagare la fiducia del Lecce. Rivalsa sul Milan? Assolutamente no

Riccardo Saponara, attaccante del Lecce, sui canali ufficiali della società ha parlato circa la ripresa del campionato: “Non è stato facile durante la quarantena esser stati chiusi in casa. Ora però finalmente si riprende - alcune delle parole riportate da tuttocalciopuglia.com - sarà certamente un campionato diverso. Adesso dobbiamo concentrarci per quella che sarà una partita difficile, contro un Milan che ha già ripreso giocando una partita di Coppa. La società mi ha dato sin da subito molta fiducia. Il mio compito è quello di ripagarla, dando un serio contributo per la squadra. Senso di rivalsa sul Milan? Assolutamente no. Penso soltanto al Lecce e a raggiungere la salvezza".