Sarà estradato autore di Football leaks

(ANSA-AP) - ROMA, 5 MAR - Sarà estradato in Portogallo Rui Pinto, il giovane hacker portoghese, detenuto in Ungheria, promotore dei Football Leaks che hanno messo a soqquadro il mondo calcistico con rivelazioni di segreti vari su molte operazioni finanziarie dei maggiori club europei. I legali di Pinto hanno annunciato appello al tribunale di Budapest. L'hacker è accusato nel suo paese di tentata estorsione, accesso illegale a dati e altri reati connessi alla pubblicazione di informazioni riservate sui rapporti finanziari tra le maggiori squadre di calcio europee. Pinto ha detto alla Corte di temere per la propria vita e per la sua famiglia, ed ha chiesto di non essere rispedito in Portogallo 'è una questione di vita o di morte'. Fra pochi giorni è attesa la pronuncia dei giudici di appello. Se l'estradizione verrà confermata, Pinto sarà rimandato in patria entro 10 giorni.