Sarà Simic a sostituire Kalulu e Pellegrino in prima squadra

Dopo gli infortuni, entrambi molto lunghi, di Pierre Kalulu e Marco Pellegrino il Milan comunque non andrà, ad oggi, sul mercato degli svincolati. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it invece verrà portato in pianta stabile in prima squadra Jan-Carlo Simic, difensore naturalizzato serbo classe 2005 della Primavera di Abate.