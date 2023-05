Sarcì: "Questo Lukaku una brutta notizia per il Milan, Pioli dovrà modificare qualcosa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex tecnico delle giovanili dell'Anderlecht, Massimo Sarcì, si è così espresso a L'Interista su Lukaku:

Questo Lukaku è una brutta notizia anche per il Milan?

"In queste manifestazioni sono sempre brutte notizie quando i grandi giocatori degli avversari stanno bene. Se i rossoneri avessero incontrato l'Inter con un Lukaku diverso, non avrebbe dovuto preparare le contromisure che ora dovrà invece attuare. Sicuramente ne avrebbe dovute preparare altre, ma è una cosa diversa, ecco".

Ci spieghi.

"Non penso che imposterà il match pensando a come limitare Romelu, nel suo Dna il Diavolo ha la mentalità di voler aggredire la partita. Ma non è una bella notizia: non tanto per la paura, ma per il concetto tecnico-tattico della fase difensiva. Bisognerà modificare qualcosa, soprattutto se lui dovesse continuare a migliorare così.