Sarri, io e Guardiola ispirati da Sacchi

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "Io e Guardiola abbiamo preso spunto da Arrigo Sacchi, abbiamo imparato da lui: Arrigo è sempre con noi ed è molto interessante parlare con lui. Con Pep abbiamo un buon rapporto, ci incontriamo in estate e qualche volte ceniamo pure assieme. Spero che lui parli di me non solo come allenatore, ma anche come amico". Così Maurizio Sarri, in conferenza stampa, nell'antivigilia del big-match valido per la 26/a giornata della Premier League fra Manchester City e Chelsea. Le due squadre si troveranno di fronte sul terreno dell'Etihad stadium domenica, alle 17. Attualmente il City è primo in classifica, ma con una partita in più, assieme al Liverpool (62 punti), mentre i 'Blues' sono a -12, al quarto posto.