Sarri "Soluzione? Vincerne 3-4 di fila"

(ANSA) - LONDRA, 20 FEB - Per salvare la panchina e riportare i tifosi dalla sua parte "dobbiamo vincere tre, quattro partite di seguito. E' l'unica soluzione". Maurizio Sarri, alla vigilia della partita in Europa League contro il Malmoe, fa appello all'orgoglio del Chelsea. Le prossime tre partite - quella con gli svedesi in Europa, domenica la finale di Coppa di Lega col City ed il Tottenham in Premier - diranno molto sul futuro del tecnico toscano, la cui posizione si è molto aggravata dopo il 6-0 con il City del 10 febbraio. In quell'occasione i tifosi avevano ridicolizzato il 'Sarriball', il gioco basato su un esasperato possesso palla. "Il sistema è un falso problema", ha detto Sarri aggiungendo di avere il dovere di vedersi sulla panchina del Chelsea "ancora a lungo, altrimenti non posso lavorare. Non sono sicuro che funzioni, ma devo pensarlo".