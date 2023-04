Sarri su Napoli-Milan: "Sarà combattuta, si deciderà sul filo del rasoio"

MilanNews.it

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida vinta per 3-0 contro lo Spezia e in merito al ritorno dei quarti di Champions League tra Napoli e Milan ha dichiarato: "Sarà combattuta, non c'è soluzione a questo. Penso si deciderà sul filo del rasoio. Una squadra italiana tornerà in semifinale ed è già un passo in avanti" riporta tuttomercatoweb.com.