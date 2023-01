Sarri sulla corsa Champions: "Juve a -15? Ininfluente per noi"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Penalizzazione della Juve? La materia a cui andavo peggio a scuola era diritto, quindi non so che dire... È una situazione in completa evoluzione, non ci dobbiamo pensare. Non ho sentito nessun commento dei miei giocatori sul fatto che la Juve sia dietro in classifica, per noi è ininfluente". Lo ha detto Maurizio Sarri, tecnico in conferenza stampa, alla vigilia della sfida col Milan. (ANSA).