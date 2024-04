SAS-MIL (1-0): tutti fermi in difesa per il Milan e Pinamonti segna subito

Al quarto minuto il Sassuolo passa in vantaggio. Apertura di Boloca sulla destra per Toljan che, solissimo, controlla e appoggia per Volpato, il quale salta secco Thiaw e mette in mezzo per Thorsvedt, il quale, a sua volta, con il tacco serve il liberissimo Pinamonti che gira in porta. Troppo troppo statica la difesa del Milan, con gli uomini rossoneri troppo lontani dai rispettivi marcatori appostati al centro dell'area di rigore.