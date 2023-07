Sassuolo, Carnevali durissimo con Maxime Lopez: "Sai quanti posti ho vicino a me per vedere la partita? Così mi spiegano come funziona il gioco del calcio"

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali apre alla cessione di Maxime Lopez in questa finestra di calciomercato ma lo fa con parole durissime, mostrando una certa insofferenza per l'atteggiamento del calciatore che tre anni dopo il suo arrivo in Emilia vorrebbe la società neroverde: "Se ci sono giocatori che non hanno interesse a rimanere con noi dobbiamo trovare opportunità per farli uscire. È chiaro che non aspettiamo la loro richiesta ma andiamo a trovare opportunità che ci gratificano anche sotto l'aspetto economico. Se un giocatore non resta con noi con piacere, sai quanti posti ho vicino a me per vedere la partita? Così mi spiegano come funziona il gioco del calcio. Chi resta con noi deve avere voglia e desiderio e deve essere felicissimo di giocare in questa squadra", ha detto a 'Sky'.

Lopez ha una valutazione di circa 15 milioni di euro e nelle scorse settimane è stato sondato da Fiorentina, Napoli e Brighton.