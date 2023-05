Sassuolo, Carnevali: "Nell'euroderby miglior Inter della stagione, ma ci sono ancora 90'"

MilanNews.it

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a margine dell'evento Foglio Sportivo 2023. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Speriamo che sabato l'Inter faccia qualcosa di meno buono rispetto a quanto fatto ieri. Ieri si è vista una squadra straordinaria, una squadra in forma, e al di là di quello che si è visto contro il Milan già nelle ultime settimane ha dimostrato di essere la più in forma del campionato".

Si aspettava di più dal Milan, al netto dell'assenza di Leao e dell'infortunio di Bennacer?

"Leao è una pedina fondamentale per questo Milan ma penso che sia stato un problema dei primi 15-20 minuti dove è andato in difficoltà. Ma ripeto che ha trovato la migliore Inter della stagione. Ci sono però ancora 90 minuti, secondo me può esserci ancora qualcosa da dire per il Milan".