Sassuolo, Carnevali: "Per Frattesi servono 40 milioni. Milan? Non ho mai parlato con i rossoneri"

MilanNews.it

Intervenuto a Gr Parlamento, Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha rilasciato queste parole sul futuro di Davide Frattesi: "Servono 40 milioni di euro, questa è la nostra richiesta. Siamo interessati a valutare dei giovani che stiamo trattando, si discute, niente è tassativo". Come dire, con le giuste contropartite si può parlare di tutto. Vorremmo chiudere la questione in tempi brevi, sia per noi che per lui. Abbiamo un legame importante con lui e se possiamo aiutarlo lo faremo volentieri.

Frattesi vuole un top club e noi vogliamo assecondarlo chiudendo il tutto, se possibile, prima di andare in ritiro. Però ci devono essere le condizioni giuste. L'Inter è la società che si è mossa per prima su Frattesi, ma stanno facendo le loro valutazioni. Ci sono altre opportunità sul tavolo e personalmente non ho mai parlato col Milan. Il primo che arriva può chiudere la trattativa" riporta sportmediaset.it.