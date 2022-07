Sassuolo, Carnevali: "Per Scamacca e Frattesi è tutto fermo"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Credo sia normale che in questa fase del ritiro qualche giocatore che ha richieste possa trovarsi più in difficoltà nell'allenamento, ma credo fortemente nella loro professionalità. Per Scamacca siamo in attesa di novità, di certo non c'è ancora nulla. Poi non si deve pensare solo a un discorso economico, ma anche tecnico". Così, dai microfoni di Sky Sport, il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che fa il punto sul mercato in uscita del club neroverde e le trattative che riguardano i due 'gioielli' della formazione di Dionisi. "Noi siamo una società che non ha bisogno di vendere - sottolinea Carnevali -, ma certamente dobbiamo valutare le richieste. Per Frattesi non ci sono sviluppi, abbiamo incontrato la Roma due settimane fa e poi basta, è un discorso molto lontano, è tutto fermo. Abbiamo una proprietà forte che ci permette di guardare avanti e continuare il nostro percorso di crescita, del resto sono 10 anni che siamo in Serie A". (ANSA).