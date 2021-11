Sassuolo, Dionisi: "Contro il Milan prestazione e risultato"

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Siamo riusciti ad abbinare prestazione e risultato, non avevamo nulla da perdere e siamo andati a Milano a fare la nostra partita". Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ai microfoni di Radio Anch'io Sport racconta l'impresa della sua squadra a San Siro contro il Milan. "Ieri siamo stati fortunati sugli episodi, per esempio col Cagliari avevamo creato di più ma non eravamo riusciti a vincere". "Mercoledì - aggiunge Dionisi - abbiamo il Napoli e non ci possiamo permettere cali di tensione. Dobbiamo sperare che il Napoli non sia nella sua migliore giornata". La corsa scudetto ? "Oggi la classifica è molto veritiera, anche l'Atalanta sta facendo cose straordinarie" (ANSA).