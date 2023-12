Sassuolo, la probabile formazione in vista del Milan: Castilejo si candida per una maglia da titolare

Il Sassuolo si preparare alla partita di domani sera contro il Milan con diverse indisponibilità, ma non mancano le certezze nella formazione che schiererà Dionisi. In porta Consigli, con Cragno nuovamente in panchina. Difesa a 4 composta da Toljan e Pedersen sulle fasce, visto l'infortunio di Viña. I centrali saranno Erlic e Ferrari, favoriti su Ruan Tressoldi, che dovrebbe accomodarsi in panchina. In mediana spazio a Matheus Henrique e a Thorstvedt, vista l'assenza di Daniel Boloca.

In avanti dovrebbe esserci la conferma di Domenico Berardi, pronto a tornare dopo l'attacco influenzale che lo ha messo ko prima del Genoa, Laurienté e Pinamonti con uno tra Bajrami o l'ex della gara Castillejo ancora in versione trequartista, ma attenzione anche alla possibile sorpresa Cristian Volpato.