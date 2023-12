Sassuolo senza Boloca contro il Milan: è stato operato alla mandibola

(ANSA) - SASSUOLO, 28 DIC - Torna Berardi, fermato dall'influenza prima dell'ultima gara, ma esce per il momento Boloca, sottoposto nei giorni scorsi ad un intervento chirurgico necessario per ridurre una frattura scomposta mandibolare. In vista della trasferta di San Siro con il Milan, Dionisi dovrà fare i conti anche con le assenze di Vita e Vina in difesa: sono in lizza per due posti Ferrari, Erlic e Tressoldi, mentre sulle corsie esterne ci saranno Pedersen e Toljan. Mediana senza Boloca ma con Thorvestd al fianco di Henrique, mentre sul fronte offensivo, con Berardi andranno a comporre la linea a tre Laurientè e uno tra Castillejo e Bajrami. Punta centrale Pinamonti. Assenti anche Defrel e Racic. (ANSA).