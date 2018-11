Sassuolo: stop Boateng, torna nel 2019

(ANSA) - SASSUOLO (MODENA), 27 NOV - Il Sassuolo dovrà aspettare il nuovo anno per rivedere all'opera Kevin-Prince Boateng. Quello che è ritenuto il giocatore più rappresentativo degli emiliani, infatti, dovrà fermarsi per alcune settimane a causa di una lesione muscolare al piano pelvico. Lo hanno accertato gli esami diagnostici effettuati sul giocatore a seguito dell'infortunio riportato in occasione della partita Parma-Sassuolo.