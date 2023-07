Sauditi scatenati, offerta monstre dell'Al Shabab per Mauro Icardi

Fonte: tuttomercatoweb.com

Secondo fonti saudite raccolte da Tuttomercatoweb.com è arrivata sia a Parigi che sul tavolo di Mauro Icardi una proposta da capogiro per portare il centravanti argentino reduce dalla stagione al Galatasaray da parte dell'Al Shabab. Contatti in fase avanzata col club di Saudi Premier League che è pronto a sborsare 20 milioni di euro nelle casse del Paris Saint-Germain per avere l'ex centravanti dell'Inter già nei prossimi giorni.