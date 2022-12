Saurini: "Milan rivale numero 1 del Napoli? Molto dipende da Inter-Napoli"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giampaolo Saurini, ex calciatore della Lazio ed ex tecnico della Primavera del Napoli, si è così espresso a TMW sul Milan da rimonta: "Per me sì, poi dipende dallo scontro diretto Inter-Napoli, quella sarà una gara fondamentale soprattutto per i nerazzurri. Se perdono, credo siano tagliati fuori dalla corsa scudetto. Rimarrebbero il Milan e la Juve se farà un gran percorso".