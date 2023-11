Savicevic avverte il Milan: "Krstovic è un 9 forte: sa fare gol"

Tra i pericoli numero uno per il Milan nella sfida di questo pomeriggio (ore 15) in casa del Lecce, c'è sicuramente il giovane attaccante montenegrino Nikola Krstovic. L'ex campione rossonero Dejan Savicevic, suo connazionale e attuale presidente della federazione calcistica del Montenegro, ne ha parlato così alla Gazzetta dello Sport: "Un vero professionista. Chi ha successo a volte alza la testa e lavora meno. Invece lui no, lavora, lavora, lavora.

In campo è un 9 forte, forte di testa, che calcia bene col destro. Non ha i colpi di Mirko Vucinic ma sa fare gol. Anche se ora ha un po’ di problemi, il Lecce non ha sbagliato a prenderlo"