Savicevic ci crede: "Milan, spero nella semifinale: ogni partita ha la sua storia. Napoli battibile"

MilanNews.it

Dejan Savicevic, ex attaccante del Milan, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha parlato così in vista dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli: "Sono sincero: spero che il Milan si qualifichi per la semifinale. Sono tifoso ma ci credo anche. Si può fare, ogni partita ha la sua storia. Per me il Napoli è una grande squadra, ma non una grandissima. Quindi è battibile dal Milan. Almeno spero…"