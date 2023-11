Savicevic difende Pioli: "È riuscito a vincere uno Scudetto con due giocatori forti"

Dejan Savicevic, ex campione rossonero che con il Milan ha vinto praticamente tutto, è stato intervistato oggi sulla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche di Stefano Pioli, prendendone le difese. Le sue parole sul tecnico rossonero: "Non riesco a vedere tutte le partite, ma Pioli ha vinto lo scudetto avendo un paio di giocatori forti e gli altri... meno. Giù il cappello per questo"