Savicevic: "Il Milan ha dimostrato di poter battere il Napoli ma la Champions non dà certezze"

Dejan Savicevic, ex grandissimo attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in merito alla prossima sfida di Champions League tra i rossoneri e il Napoli. Queste le sue parole: "Il Milan ha dimostrato chiaramente che può battere il Napoli. Ha tutto per farlo. E poi dipende da tante cose, la Champions non ha mai certezze: un angolo, un palo, una situazione particolare. E un giocatore in più o in meno"