Savicevic su Leao: "Un Genio come ero io. Da due o tre anni il migliore del Milan"

Rafa Leao si è conquistato un'investitura molto importante, nientemeno che da Dejan Savicevic, ex giocatore del Milan che era soprannominato Il Genio e che questa mattina è stato intervistato sulle colonne della Gazzetta dello Sport. L'ex rossonero ha parlato così del portoghese: "Leao è un grande giocatore, negli ultimi due o tre anni il migliore del Milan. Per me non è una sorpresa che giochi come con il Psg. Per me è una sorpresa andare in Qatar al Mondiale e non vederlo titolare. Leao ogni tanto è un Genio come ero io. Un piccolo Genio... ma diverso"