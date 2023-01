Scaloni è il miglior allenatore del 2022 secondo l'IFFHS: battuti Deschamps e Regragui

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riconoscimento importante per Lionel Scaloni. L'IFFHS, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, l'ha premiato come miglior commissario tecnico del 2022: l'argentino, fresco vincitore del Mondiale in Qatar, si è aggiudicato il premio con 240 punti, quasi 200 in più rispetto a Deschamps (45) e Regragui (40), che lo seguono sul podio.