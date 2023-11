Scalvini: "Il mio idolo è Thiago Silva, l'ho sempre ammirato per il carisma"

vedi letture

Interessante commento da parte del difensore italiano dell'Atalanta, Giorgio Scalvini, che ha risposto così a delle brevi domande sul canale youtube de "Chiamarsibomberofficial": "Fin da quando ero bambino ho seguito Thiago Silva, nel Milan è stato il mio idolo e fonte di ispirazione per il suo carattere, carisma e senso di leadership. Ho ammirato il brasiliano anche in Francia e ora al Chelsea, mi è sempre piaciuto molto come difensore".