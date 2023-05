Scalvini: "Il mio idolo è Thiago Silva, lo guardavo al Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'intervista a TMW, Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, si è così espresso sul suo idolo: “Mi è sempre piaciuto Thiago Silva quando ero piccolo, guardavo la Serie A e lui era al Milan. Mi piace moltissimo come sta in campo, è un leader con grande spirito e carisma. Ma ho seguito molto anche Bastoni, essendo stato qui all’Atalanta. Nel settore giovanile in molti lo portavano come esempio da seguire. Alle volte mi fermavo a guardarlo, quando giocava in Primavera”.