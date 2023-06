Scamacca centravanti? Serena: "Mi sembra ancora un po' acerbo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Scamacca è uno dei profili in cima alla lista della dirigenza rossonera per il ruolo di nuovo attaccante. Aldo Serena si è espresso in merito ai microfoni di Tuttosport: "Mi sembra ancora un po’ acerbo. Ha fatto qualche gol col West Ham, ma nel complesso non è andato benissimo. È sicuramente abile a capitalizzare il lavoro degli esterni, non ha però la capacità di costruire insieme al resto della squadra come Giroud."