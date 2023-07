Scamacca: "Chi mi prende fa un affare, ne sono stra-sicuro al 100%"

Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham, si è raccontato al sito sportivo Cronache di spogliatoio, parlando nuovamente di mercato e della voglia di cambiare aria dopo un solo anno con gli Hammers: "Per tanti sono un talento inespresso: io so di avere delle qualità ancora nascoste, ma sono stra-sicuro al 100% che chi mi prende fa un affare. Penso che mi manchi solo stare nel posto giusto al momento giusto. Quale sarà? Lo scopriremo soltanto vivendo".

Futuro: "Sono due anni che il mio Instagram continua a essere tempestato di post di calciomercato in cui vengo taggato. Credo, però, che un punto d’arrivo non lo raggiungerò mai. Nella mia testa mi pongo sempre due tipologie di obiettivi: uno a breve termine, l’altro a lungo. Anche se nella prossima stagione dovessi segnare 20 gol, al ventesimo punterei a farne 22. Sono molto duro con me stesso, molto pretenzioso".