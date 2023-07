Scamacca in prestito e Adama Traoré a zero: la Roma alza il pressing

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma punta al salto di qualità. Dopo un settimo e un sesto posto, la vittoria in Conference League e la finale di Europa League, la squadra giallorossa punta alla qualificazione alla prossima Champions League. La quarta piazza resta un obiettivo concreto per il team di José Mourinho che è al lavoro per rinforzare l'organico a disposizione in questa sessione di calciomercato.

La Roma alza il pressing

I nomi sono sempre gli stessi. Per l'attacco piace sempre Gianluca Scamacca che arriverebbe dal West Ham in prestito mentre un obiettivo a parametro zero resta sempre Adama Traoré. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la società avrebbe alzato il pressing per arrivare a questi due innesti.