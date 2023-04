Scamacca, la Juve potrebbe tornare a farsi sotto in caso di cessione di Vlahovic. Anche Milan e Inter associate al giocatore

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Gianluca Scamacca potrebbe essere in Italia. Dopo l'addio al Sassuolo della scorsa estate e i tanti problemi fisici che hanno pesato sulla sua stagione al West Ham, in estate la Juventus potrebbe tornare a farsi sotto per il centravanti italiano, soprattutto se Dusan Vlahovic, come sembra, dovesse lasciare Torino.

Quanto costa?

Poco meno di un anno fa il club inglese ha speso 40 milioni di euro per portarlo in Premier League e resta da capire quanto potrà chiedere adesso, con il giocatore che viene associato anche a Inter e Milan, altre sue pretendenti storiche. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.