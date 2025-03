Scambio Saelemaekers-Abraham: chi ci ha guadagnato di più fino ad ora?

Lo scorso 30 agosto Milan e Roma hanno chiuso uno scambio di prestiti, senza dichiarare clausole per il riscatto, tra Abraham e Saelemaekers. Ma chi ci ha guadagnato di più da quest'operazione fino a questo momento?

In questa stagione il 56 belga ha avuto un infortunio piuttosto fastidioso alla caviglia che l’ha costretto a restare fuori dai campi circa due mesi. Nonostante questo, comunque, ha saputo rialzarsi facendo valorizzare al meglio da Claudio Ranieri, che lo ritiene essere uno degli imprescindibili della sua Roma. Fino a questo momento, in 23 presenze stagionali, Saelemaekers ha totalizzato 6 gol e 4 assist in maglia giallorossa.



Per quanto riguarda Abraham, invece, l'attaccante inglese ha avuto grandi momenti di gloria, come ad esempio il gol che ha deciso la Supercoppa Italiana lo scorso gennaio, ma anche momenti difficili, come il fatto di essere stato scavalcato da Camarda e Jovic nelle gerarchie di Sergio Conceiçao. I numeri però non sono così tanto da bocciare, dato che in 35 presenze stagionali, Abraham ha collezionato 8 gol e 4 assist.