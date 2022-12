Scandalo al Parlamento Europeo: "Corruzione per difendere il Mondiale in Qatar"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci sarebbe il Mondiale in svolgimento in Qatar al centro dello scandalo scoppiato in queste ore nel Parlamento Europeo che ha portato la polizia federale belga a fermare quattro italiani - Antonio Panzeri (ex europarlamentare dal 2014 al 2019), la moglie e la figlia di quest'ultimo e Luca Visentini (segretario generale dell'European Trade Union Confederation, ossia la confederazione dei sindacati europei) - e che ha visto il coinvolgimento della vicepresidente Eva Kaili, che non è stata fermata in quanto protetta dall'immunità parlamentare, nella cui casa sarebbero stati però trovati "sacchi di banconote. L'accusa è la presunta corruzione e riciclaggio di denaro col tentativo di difendere il Qatar dalle accuse di violazione di diritti umani e dei diritti dei lavoratori e di conseguenza la reputazione del Mondiale.Il Paese del golfo, mai citato nell'inchiesta, avrebbe infatti tentato di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo, come rivela il quotidiano Le Soir

"Da diversi mesi gli investigatori della polizia giudiziaria federale sospettavano un Paese del Golfo d'influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo versando ingenti somme di denaro o offrendo doni importanti a terzi aventi una posizione politica e/o strategica significative in seno al Parlamento europeo. - ha riferito la Procura Federale - "Le perquisizioni odierne hanno permesso agli investigatori di sequestrare 600mila euro in contanti".