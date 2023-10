Scandalo commesse in Nazionale, A.Bocci: "Nessuno se lo aspettava. Ieri Tonali aveva la pettorina dei titolari..."

vedi letture

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera che segue da vicino la Nazionale italiana, è intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati" e ha commentato così lo scandalo scommesse che si è abbattuto sul alcuni giocatori azzurri: "Umore basso qui, ieri quello che trapelava era che non si aspettavano un colpo così in Federazione, soprattutto Tonali che aveva la pettorina gialla di chi provava per giocare titolare. Un danno pazzesco anche al movimento".