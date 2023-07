Scaroni a Sky: "Stiamo costruendo un Milan attrezzato per la Champions. Pioli è in perfetta sintonia con tutto il nostro team"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha parlato così a Sky a margine dell'evento organizzato dal Milan con BMW: "Giorgio Furlani ci sta abituando con un acquisto alla settimana, ma non è continuerà così fino al 31 agosto (sorride, ndr). Mi sembra che stiamo costruendo un Milan attrezzato per la Champions League, per come si gioca in Europa. Pioli è l'elemento di continuità, l'ho trovato di buon umore lunedì. E' in perfetta sintonia con tutto il nostro team".

Il numero uno rossonero ha poi parlato degli addii: "Tutti quelli che sono andati via hanno lasciato un grande ricordo in noi e in me in particolare, sono tutte persone con cui ho avuto un fantastico raporto. Auguro loro una grande carriera futura".