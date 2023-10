Scaroni: "Abbiamo l'obbligo di fare lo stadio più bello possibile per i nostri tifosi"

vedi letture

Intervenuto al "Festival dello Sport 2023", Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha parlato così del progetto del nuovo stadio del Milan a San Donato Milanese: "Parlo di stadi da 4-5 anni, ormai sui social mi chiamano 'Paolo Stadioni'. Abbiamo trovato una soluzione che ci piace, è un'area inutilizzata per altri scopi, mentre è molto interessante per uno stadio. Abbiamo presentato una richiesta di modifica del piano regolatore. San Donato non è lontano dal centro di Milano, siamo sempre nella Milano metropolitana. Al Milan abbiamo RedBird che è super specialista nella costruzione degli stadi. Abbiamo l'obbligo di fare lo stadio più bello possibile, anche per i nostri tifosi che sono fantastici. Avrà 70 mila posti, questo perchè negli ultimi anni abbiamo avuto una media di 70 mila spettatori, anche in partite non di cartello.

Non creeremo un centro commerciale, ma un'area commerciale legata allo sport. Ci saranno poi ovviamente dei ristoranti. Vogliamo creare un'area viva tutto l'anno. In tutta Europa succede così. Stiamo facendo con 20 anni di ritardo quello che in altri paesi come Francia, Germania e Spagna hanno già fatto. Abbiamo bisogno di uno stadio che ci permetta di essere competitivi con le altre squadre europee. Mi auguro di iniziare il campionato 2028-2029 nel nuovo stadio".