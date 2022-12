Scaroni apre il primo giorno a Dubai: "Luogo speciale, abbiamo una grande fanbase"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan è arrivato in mattinata a Dubai, dove la squadra guidata dal tecnico Stefano Pioli si preparerà in vista della seconda parte della stagione.

Nella prima giornata negli Emirati Uniti, il Milan ha testato da subito il proprio campo di allenamento, il Dubai Police Club Stadium, per una prima sessione in vista della gara d'esordio della Dubai Super Cup contro l'Arsenal, in programma martedì 13 dicembre alle 18:00 (ora locale) allo stadio Al Maktoum.

Ad aprire però la giornata dei rossoneri è stato il Presidente del Milan Paolo Scaroni che ha incontrato le Istituzioni locali in un momento ufficiale che si è svolto presso il One&Only Royal Mirage di Dubai, alla presenza di una delegazione di media internazionali e locali. Sua Eccellenza Saeed Mohammed Hareb, Segretario Generale e Membro del Consiglio del Dubai Sport Council, insieme a un alto rappresentante del partner storico rossonero Emirates (Ahmed Khoory, SVO - Commercial Operation West Asia & Indian Ocean at Emirates), hanno dato il benvenuto al Club a Dubai, dando così il via ufficiale al Training Camp.

Durante il momento istituzionale, il Presidente Scaroni ha dichiarato: “Dubai è un luogo speciale e molto importante per noi. Qui abbiamo una grande fanbase e partner fondamentali come Emirates, con noi dal 2007. E’ bello realizzare quanto negli Emirati Arabi Uniti la gente ami il calcio e ami i colori rossoneri".

Sua Eccellenza Saeed Mohammed Hareb, Segretario Generale e Membro del Consiglio di Amministrazione del Dubai Sport Council, ha aggiunto: “Siamo molto felici di avere il Milan qui a Dubai. Il Club è stato qui molte volte nell'ultimo anno e siamo lieti di rivederli. Questo è uno dei migliori club del mondo, con i migliori giocatori e una grande storia. Siamo felici di poter riabbraciare il Milan e auguriamo a tutti i componenti del Club di poter vivere al meglio la permanenza a Dubai”.

Si tratta della quarta visita ufficiale del Milan a Dubai nel 2022, che sottolinea l'impegno e l’interesse del Club verso tutta la regione mediorientale e gli Emirati Arabi Uniti in particolare. La trasferta rappresenta un'occasione unica per i tanti tifosi rossoneri presenti nella regione di potersi connettere con il Club, a partire dalla possibilità di vedere i Campioni della Serie A 21/22 giocare le partite della Dubai Super Cup. Inoltre, il programma del Club include sessioni di allenamento a porte aperte, incontri e saluti e altre iniziative dei partner, dando a tutti i tifosi l'opportunità di vivere a pieno la passione della propria squadra del cuore.