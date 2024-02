Scaroni: "Chiuderemo l'esercizio 23/24 con un risultato eccellente, ci dà i mezzi per andare sul mercato per prendere decisioni importanti"

Nel pre partita di Monza-Milan su DAZN il presidente del Milan-Paolo Scaroni ha parlato dei piani del club per il futuro, tra mercato e obiettivi. Queste le sue dichiarazioni:

Il monopolio dell’Inter sulla Serie A, il Milan ha un piano per contrastarlo? “Io sono un uomo di azienda, quando guardo il Milan lo guardo come azienda. Noi ci eravamo scritti che il nostro obiettivo per quest’anno era di qualificarci per la Champions League. Mi sembra che siamo sulla buona strada. Obiettivo 23/24: raggiunto. Poi ci daremo nuovi obiettivi per la stagione 24/25 e li annunceremo. Tutto questo avendo un occhio molto attento all’equilibrio economico, che è alla base di ogni strategia sportiva. Se non abbiamo un equilibrio economico la strategia sportiva ne esce zoppa. Chiuderemo l’esercizio 23/24 con un eccellente risultato e questa è la premessa per poter andare sul mercato con i mezzi per poter prendere delle decisioni importanti”.