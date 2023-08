Scaroni: "Chiuderemo l’esercizio di bilancio 2022-23 in utile. Negli ultimi quattro anni abbiamo raddoppiato fatturati e ricavi"

Il Milan è una delle squadre più scatenate sul mercato, ma i conti del club sono in ordine come spiega il presidente rossonero Paolo Scaroni ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Chiuderemo l’esercizio di bilancio 2022-23 in utile, a diciassette anni dall’ultima volta in cui era successo: era il 2006 e c’era proprio Berlusconi presidente. Negli ultimi quattro anni abbiamo raddoppiato fatturati e ricavi, è un grande successo. La crescita economica del club è fondamentale, è stata la premessa per far sì che prendesse corpo questa campagna acquisti scoppiettante".