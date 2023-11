Scaroni: "Dispiace non aver mai convinto Sala sul nuovo stadio a Milano"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - "Se riuscissimo a fare uno stadio a Milano, del livello delle grandi squadre del mondo, porteremmo un indotto fondamentale. Ogni tanto mi rammarico di non essere mai riuscito a convincere, in particolare il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a fargli dire alla popolazione: 'Io voglio dotare Milano del più bello stadio del mondo senza tirar fuori una lira'". Così il presidente del Milan Paolo Scaroni durante il Lombardia World Summit 2023 a Milano. "Non ci dimentichiamo che San Siro è stato riammodernato con i soldi del contribuente.

Lui - ha aggiunto Scaroni - aveva una possibilità di dire 'facciamo uno stadio stupendo e lo pagano i due club di Milano'. Questo lessico non sono mai riuscito a trovarlo". (ANSA).