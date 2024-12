Scaroni: "Dobbiamo impegnarci per vincere e migliorare la classifica in campionato, anche perché vogliamo vedere l’Inter più da vicino"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso in esclusiva ad Arianna Ravelli, giornalista de Il Corriere della Sera, sull'auspicio per il 2025: "Dobbiamo impegnarci per vincere e migliorare la classifica in campionato, anche perché vogliamo vedere l’Inter più da vicino in classifica".