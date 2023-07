Scaroni e gli addii: "Tutti quelli che sono andati via hanno lasciato un grande ricordo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato da Sky margine dell'evento organizzato da Milan e BMW, Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha dichiarato sugli addii in casa rossonera nella ultime settimane: "Tutti quelli che sono andati via hanno lasciato un grande ricordo in noi e in me in particolare, sono tutte persone con cui ho avuto un fantastico raporto. Auguro loro una grande carriera futura".