Scaroni e i sold out di San Siro: "Gli incassi sono la benzina della nostra attività. Con un nuovo stadio..."

MilanNews.it

Ieri sera il Milan ha registrato nel primo euroderby di Champions League il record di incasso per una partita. Su questo tema, Paolo Scaroni ha spiegato all'evento Foglio Sportivo 2023: "Gli incassi sono la benzina della nostra attività. Con un nuovo stadio, per società che usano questi grandi eventi per i loro clienti e i loro consulenti, si potrebbero vendere biglietti alle aziende per 5.000 euro l'una. Non parlo delle persone, ma delle aziende: poter spendere per posti speciali, dove magari possono stringere la mano ai protagonisti, non è impensabile".