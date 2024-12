Scaroni: "Fonseca rischia? Ma no, tutti gli auguriamo che vinca tanto"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso in esclusiva ad Arianna Ravelli, giornalista de Il Corriere della Sera, sul futuro di Paulo Fonseca: "Rischia? Ma no, tutti gli auguriamo che vinca tanto".

