Scaroni: "Ho trovato grande entusiasmo qui a Milanello. Pioli è sempre on fire"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - "Ho trovato grande entusiasmo qui a Milanello. Pioli è sempre "on fire", i giocatori stanno arrivando dalle ferie. Per venerdì saranno tutti qua e ripartiamo a bomba per la nuova stagione. Mi aspetto che Maldini e Massara portino avanti i loro progetti e le loro strategie sul mercato e sono sicuro che arriveranno delle cose importanti nei prossimi giorni": lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni a MilanTv a margine dell'amichevole a Milanello contro Lemine Almenno, squadra di Eccellenza. "Siamo ottimisti. Uno degli obiettivi - spiega Scaroni - è quello di passare il girone di Champions League, siamo fiduciosi e abbiamo tutti gli ingredienti per fare bene". (ANSA).